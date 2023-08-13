Пострадавший при пожаре на складе с этиловым спиртом в Саратове умер в больнице

18-летний молодой человек скончался от полученных ожогов в результате возгорания на складе с этиловым спиртом в Саратове. Об этом 13 августа сообщает СУ СК России по Саратовской области.

«Следователем СК проведен осмотр тела, назначено судебно-медицинское исследование. В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», ― сообщает Telegram-канал ведомства.

Отмечается, что в настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

О том, что мужчина госпитализирован с ожогами в результате пожара на складе с этиловым спиртом в Саратове стало известно днем ранее.

Площадь возгорания на складе, предварительно, составила 400 кв. м. В ликвидации участвовало 43 специалиста и 11 единиц техники.