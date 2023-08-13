Стала известна предварительная причина пожара на складе в Раменском

Предварительной причиной возгорания на складе с удобрениями в подмосковном Раменском является нарушение противопожарных требований при производстве сварочных работ. Об этом сообщила 13 августа прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

Отмечается также, что Раменская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.

«Сегодня, около 12 часов дня произошло возгорание пластиковых поддонов на территории производственно-складского комплекса, расположенного в Раменском городском округе. В настоящий момент идет тушение пожара, его площадь составляет около 1,8 тыс. кв. м», — отмечается в сообщении.