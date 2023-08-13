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Истребительной авиацией ВКС РФ сбит украинский вертолет Ми-8 в ДНР

МО: авиация ВКС РФ сбила в воздухе вертолет Ми-8 ВСУ в ДНР
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Фото: commons.wikimedia.org
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Истребительной авиацией ВКС РФ в районе населенного пункта Брусовка Донецкой Народной Республики (ДНР) сбит в воздухе вертолет Ми-8 Украины. Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток поражена живая сила и техника противника в 137 районах», — добавил он.

Кроме того, в районе Орехова Запорожской области поражен передовой командный пункт девятого армейского корпуса Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также Конашенков сообщил о поражении пункта управления беспилотниками, а также живой силы и военной техники ВСУ в районе населенного пункта Первомайское ДНР.

Кроме того, в Луганской Народной Республике (ЛНР), ДНР и Запорожской области уничтожены 25 украинских беспилотников.

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Накануне Конашенков сообщил о нанесении российскими войсками группового удара высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по аэродрому ВСУ в Ивано-Франковской области. Цель удара достигнута, все назначенные объекты были поражены.

3 августа в Минобороны сообщили о том, что экипажи Су-25СМ Центрального военного округа (ЦВО) нанесли ракетный удар по минометным расчетам ВСУ на краснолиманском направлении. Отмечается, что боевая пара штурмовиков, огибая рельеф местности на высоте не более 25 м и скорости 800 км/ч, нанесла авиационный удар, применив неуправляемые ракеты калибра 80 и 122 мм.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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