Экипажи Су-25СМ уничтожили минометные расчеты ВСУ

Экипажи Су-25СМ Центрального военного округа (ЦВО) нанесли ракетный удар по минометным расчетам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении в зоне спецоперации. Об этом 3 августа сообщило Министерство обороны РФ.

Отмечается, что боевая пара штурмовиков Су-25СМ, огибая рельеф местности на высоте не более 25 м и скорости 800 км/ч, нанесла авиационный удар по позициям минометов украинских войск, применив неуправляемые ракеты калибром 80 и 122 мм.

После поражения цели летчики выполнили противоракетный маневр, выпустив тепловые ловушки, предназначенные для противодействия ракетам с инфракрасной головкой самонаведения. Затем штурмовики вернулись на аэродром базирования для подготовки к следующему вылету.

«Выполняли боевую задачу по уничтожению минометного расчета. Выполнили боевой полет, атаку цели. Поразили. Далее прибыли на аэродром посадки. Задача выполнена в полном объеме», — рассказал военный летчик с позывным Унго.

Как подчеркнули в Минобороны, воздушная поддержка огнем авиации штурмовых подразделений группировки «Центр» позволяет военнослужащим успешно выполнять поставленные боевые задачи.

Ранее, 1 августа, начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что пункт управления и пункт временной дислокации ВСУ уничтожены ударами бомбардировщика Су-34 на купянском направлении.

31 июля экипажи штурмовых Су-25 ВКС РФ выполнили ракетные пуски с малых высот по военным объектам и технике подразделений ВСУ. В результате боевого вылета были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника украинских боевиков.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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