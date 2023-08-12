ВС РФ нанесли ракетный удар по аэродрому ВСУ в Ивано-Франковской области

Вооруженные силы (ВС) РФ 11 августа нанесли удар высокоточным оружием по военному аэродрому в районе населенного пункта Колымыя Ивано-Франковской области Украины. Об этом в субботу, 12 июля, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Групповой удар был нанесен оружием большой дальности воздушного базирования, уточнили в ведомстве.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — отметил Конашенков.

Кроме того, в районе города Орехов Запорожской области был поражен передовой командный пункт 10-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в МО.

«В районах города Запорожья и населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и материально-технического обеспечения ВСУ», — добавил Конашенков.

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ в течение суток уничтожили 29 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщили в Минобороны.

Ранее в этот день сообщалось, что ВС РФ уничтожили пункт управления иностранных наемников с терминалом связи «Старлинк» в Николаевке Донецкой Народной Республики (ДНР). Уточнялось, что пункт был уничтожен расчетами реактивных систем залпового огня «Торнадо-С».

3 августа в Минобороны сообщили о том, что экипажи Су-25СМ Центрального военного округа (ЦВО) нанесли ракетный удар по минометным расчетам ВСУ на краснолиманском направлении. Отмечается, что боевая пара штурмовиков, огибая рельеф местности на высоте не более 25 м и скорости 800 км/ч, нанесла авиационный удар, применив неуправляемые ракеты калибра 80 и 122 мм.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»