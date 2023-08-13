«Калашников» разработал укороченный автомат АК-19 под патрон НАТО

Концерн «Калашников» разработал и представил укороченный автомат АК-19 под патрон НАТО. Об этом 13 августа сообщает корреспондент «Известий».

Автомат АК-19 разрабатывался на базе 5,45-миллиметрового автомата АК-12. Это индивидуальное стрелковое оружие, использующее патрон натовского калибра 5,56 мм. Данная модель отличается от предыдущих поколений улучшенной эргономикой, адаптацией к всесуточному применению, а также повышенной точностью и кучностью стрельбы.

Автомат нового образца был представлен на площадке форума «Армия-2023».

11 августа президент концерна «Калашников» Алан Лушников в интервью «Известиям» рассказал о том, как на предприятии проводится модернизация автомата АК-12. В частности, он подчеркнул, что концерн стремится к улучшению показателей эргономики и потребительских качеств оружия.

7 августа стало известно, что концерн «Калашников» сокращает трудоемкость изготовления автомата АК-12 и увеличивает объемы его производства. В пресс-службе предприятия подчеркнули, что данная модель стрелкового оружия является основным изделием концерна по автоматной тематике, а на его долю приходится более половины всего оружейного производства компании.