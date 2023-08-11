Президент концерна «Калашников» рассказал о третьей модернизации АК-12

Проведенная АО «Концерн «Калашников» модернизация АК-12 направлена на то, чтобы бойцу было удобнее и эффективнее решать задачи, которые перед ним стоят, рассказал в интервью «Известиям» президент концерна Алан Лушников.

«Мы движемся в сторону эргономичности и, если можно так выразиться, потребительских качеств оружия», — отметил он.



В частности, это касается требований, которые были прописаны в техзадании касательно переключателя автоматического огня: одиночный выстрел, двойной, и автоматический огонь, пояснил он.



«Двойной выстрел не показал свою целесообразность, поэтому этот переключатель мы убираем. Одновременно с этим делаем двусторонний переводчик режима огня», — сообщил глава концерна.



Разработчик также модернизировал прицельное устройство — на новом автомате перекидной прицел на несколько типовых расстояний для стрельбы. Теперь под каждую дистанцию есть свое прицельное устройство, рассказал Лушников.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью президента АО «Концерн «Калашников» «Известиям»:

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