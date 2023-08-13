Мужчина в Киево-Печерской лавре дважды ударил камнем по иконе во время службы

Мужчина попытался камнем разбить икону во время службы в Киево-Печерской лавре. Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщила Украинская православная церковь в своем Telegram-канале.

«Человек вошел в храм преподобного Агапита Печерского во время Божественной литургии и дважды ударил камнем по иконе Спасителя», — говорится в сообщении.

Злоумышленника остановили верующие, потом его задержала полиция.

На мужчину написано заявление, показания очевидцев были зафиксированы.

Ранее в Киеве полиция запретила передавать хлеб паломникам, заблокированным в лавре, напоминает «Газета.Ru». Так, накануне был опубликован видеоролик, на котором видно, как женщина принесла хлеб для заточенных в Киево-Печерской лавре монахов, но полицейские ее не пропустили.

11 августа МИД России допустил, что Киево-Печерская лавра может быть захвачена и закрыта после решения суда в Киеве о выселении монахов. В ведомстве заявили о вероятности того, что лавра подвергнется разграблению.