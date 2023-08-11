МИД РФ допустил закрытие Киево-Печерской лавры после решения о выселении монахов

Киево-Печерская лавра может быть захвачена и закрыта после решения суда в Киеве о выселении монахов. Об этом 11 августа сообщил спецпредставитель МИД РФ по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович.

«Если это решение будет реализовано, раскольникам открывается прямой путь для захвата и закрытия великой православной святыни. Свершился очередной акт беззакония и произвола со стороны киевского режима, который сфабриковал судебный процесс и получил нужное для себя решение», — приводит его слова сайт МИД РФ.

Он заявил, что в условиях политической ангажированности, правового беспредела и морального террора возникает вопрос о независимости украинского суда и законности принятого им решения. В связи с этим Аскальдович призвал не уповать на апелляционный суд.

«Возможно, международные судебные инстанции, в отличие от международных правозащитных организаций, обратят внимание на творящийся на Украине правовой нигилизм, учтут аргументы защитников Лавры и примут должное судебное решение», — заявил дипломат.

По его словам, существует вероятность того, что проблема будет обсуждаться слишком долго, и за это время Киево-Печерская лавра подвергнется разграблению.

Накануне хозяйственный суд Киева удовлетворил иск музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» к Украинской православной церкви (УПЦ), запретив ей препятствовать деятельности музея. Такое решение предоставит возможность выселить монахов из монастыря.

9 августа украинское министерство культуры и информационной политики сообщило, что киевский суд признал законным расторжение договора аренды Киево-Печерской лавры с УПЦ. Речь идет о безвозмездном пользовании помещениями Нижней лавры.

В марте этого года музей-заповедник «Киево-Печерская лавра», на территории которого расположен монастырь, в одностороннем порядке разорвал договор аренды и потребовал от монахов покинуть обитель. Тогда исполняющий обязанности генерального директора Киево-Печерской лавры Александр Рудник потребовал от монахов покинуть территорию монастыря до конца месяца.

В апреле адвокат наместника лавры, митрополита Павла Никита Чекман сообщил, что Киево-Печерская лавра подала ходатайство о возвращении всех культовых зданий и сооружений в собственность религиозной общины.

С 2022 года на Украине активизировались гонения на УПЦ. Проводились обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности».