Суд в Киеве запретил УПЦ препятствовать деятельности музея «Киево-Печерская лавра»

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» к Украинской православной церкви (УПЦ), запретив ей препятствовать деятельности музея. Об этом сообщил адвокат наместника лавры, митрополита Павла Никита Чекман 10 августа.

«Слушаем краткий текст одного из самых позорных решений за историю современной Украины!» — написал он в своем Telegram-канале.

Отмечается, что такое решение предоставит возможность выселить монахов из Киево-Печерской лавры.

Накануне украинское министерство культуры и информационной политики сообщило, что киевский суд признал законным расторжение договора аренды Киево-Печерской лавры с УПЦ. Речь идет о безвозмездном пользовании помещения Нижней лавры.

В марте этого года музей-заповедник «Киево-Печерская лавра», на территории которого расположен монастырь, в одностороннем порядке разорвал договор аренды и потребовал от монахов покинуть обитель. Тогда исполняющий обязанности генерального директора Киево-Печерской лавры Александр Рудник потребовал от монахов покинуть территорию монастыря до конца месяца.

В апреле Чекман сообщил, что Киево-Печерская лавра подала ходатайство о возвращении всех культовых зданий и сооружений в собственность религиозной общины.

С 2022 года на Украине активизировались гонения на УПЦ. Проводились обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности».