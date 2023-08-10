Реклама
Прямой эфир
Общество
Карчаа допустил подготовку Украиной провокаций в отношении Запорожской АЭС
Общество
Боевика «Азова» приговорили к 25 годам колонии за убийство жителя Мариуполя
Происшествия
Мирный житель погиб при ударе ВСУ по Новой Каховке
Мир
Военнослужащие ВСУ открыли огонь по своим за отказ пересекать Днепр
Общество
Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде достигло 82
Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
Общество
Число погибших при обстреле ВСУ села в Брянской области возросло до двух
Общество
Запорожская АЭС вновь осталась без энергопитания от основной ЛЭП
Туризм
Первая группа туристов из Китая прибыла в РФ по соглашению о безвизовом обмене
Общество
На ВДНХ началась подготовка к международной выставке-форуму «Россия»
Мир
В Германии загорелась крупнейшая свалка металлолома
Мир
Глава Rheinmetall счел €100 млрд для армии ФРГ недостаточными
Мир
Концерт Little Big в Ереване отменили из-за жалоб
Сюжет:

Суд в Киеве запретил УПЦ препятствовать деятельности музея «Киево-Печерская лавра»

В Киеве запретили УПЦ препятствовать деятельности музея «Киево-Печерская лавра»
0
Фото: TASS/EPA/Oleg Petrasyuk
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» к Украинской православной церкви (УПЦ), запретив ей препятствовать деятельности музея. Об этом сообщил адвокат наместника лавры, митрополита Павла Никита Чекман 10 августа.

«Слушаем краткий текст одного из самых позорных решений за историю современной Украины!» — написал он в своем Telegram-канале.

Отмечается, что такое решение предоставит возможность выселить монахов из Киево-Печерской лавры.

Крестный уход: как монахов выселяют из Киево-Печерской лавры
Верующие пытаются отстоять обитель

Накануне украинское министерство культуры и информационной политики сообщило, что киевский суд признал законным расторжение договора аренды Киево-Печерской лавры с УПЦ. Речь идет о безвозмездном пользовании помещения Нижней лавры.

В марте этого года музей-заповедник «Киево-Печерская лавра», на территории которого расположен монастырь, в одностороннем порядке разорвал договор аренды и потребовал от монахов покинуть обитель. Тогда исполняющий обязанности генерального директора Киево-Печерской лавры Александр Рудник потребовал от монахов покинуть территорию монастыря до конца месяца.

В апреле Чекман сообщил, что Киево-Печерская лавра подала ходатайство о возвращении всех культовых зданий и сооружений в собственность религиозной общины.

С 2022 года на Украине активизировались гонения на УПЦ. Проводились обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023