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Суд Киева признал законным расторжение договора аренды Киево-Печерской лавры с УПЦ
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Суд Киева признал законным расторжение договора аренды Киево-Печерской лавры с УПЦ

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Фото: Global Look Press/Maksym Polishchuk
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Суд на Украине признал законным расторжение договора аренды Киево-Печерской лавры с Украинской православной церковью (УПЦ). Об этом сообщает украинское министерство информационной политики в среду, 9 августа.

На сайте ведомства говорится, что решение вынес Хозяйственный суд Киева. Отмечается, что речь идет о безвозмездном пользовании помещения Нижней лавры.

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С 2022 года на Украине активизировались гонения на УПЦ. Проводились обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности».

Так, 1 июля стало известно, что киевские власти снова решили прекратить доступ монахов УПЦ к корпусам святыни. В Украинской православной церкви расценили данное требование администрации заповедника «как самоуправство».

Еще в марте исполняющий обязанности генерального директора Киево-Печерской лавры Александр Рудник потребовал от монахов покинуть территорию монастыря до конца месяца. Сотрудников предупредили о расторжении договора аренды и формировании комиссии для передачи имущества в государственное владение.

Позднее, в апреле, адвокат наместника лавры, митрополита Павла Никита Чекман сообщил, что Киево-Печерская лавра подала ходатайство о возвращении всех культовых зданий и сооружений в собственность религиозной общины.

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