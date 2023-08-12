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Полиция Украины запретила передавать еду людям в опечатанной лавре

УПЦ сообщила, что полиция Украины запретила передавать еду людям в опечатанной лавре
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Украинская полиция запретила прихожанам опечатанной Киево-Печерской лавры передавать еду паломникам Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом 12 августа в своем Telegram-канале сообщил информационно-просветительский отдел церкви.

Там же опубликован видеоролик, на котором видно, что женщина принесла хлеб для заточенных в здании людей. Украинские полицейские не разрешили его забрать.

«Раба божья принесла хлеб, но нам его не дают непонятно по каким причинам», — сказал один из паломников.

Ранее в этот день одной из прихожанок запретили забрать ребенка из лавры. Полицейские сообщили о действии особого распоряжения, по которому женщина не может войти в православную святыню.

Опечатное слово: в Киеве начался силовой захват лавры
Вслед за решением суда о выселении монахов в Киево-Печерскую обитель пришли чиновники и полиция

Накануне МИД РФ допустил, что Киево-Печерская лавра может быть захвачена и закрыта после решения суда в Киеве о выселении монахов. В ведомстве заявили о вероятности того, что лавра подвергнется разграблению.

Днем ранее хозяйственный суд Киева удовлетворил иск музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» к УПЦ, запретив ей препятствовать деятельности музея. Такое решение предоставит возможность выселить монахов из монастыря.

В марте музей-заповедник «Киево-Печерская лавра», на территории которого расположен монастырь, в одностороннем порядке разорвал договор аренды и потребовал от монахов покинуть обитель. Тогда исполняющий обязанности генерального директора Киево-Печерской лавры Александр Рудник потребовал от монахов покинуть территорию монастыря до конца месяца.

С 2022 года на Украине активизировались гонения на УПЦ. Проводились обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в том числе в Киево-Печерской лавре, с целью найти след «антиукраинской деятельности».

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