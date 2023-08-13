Нутрициолог назвала белые грибы и лисички природными афродизиаками

Белые грибы и лисички способны влиять на мужское и женское либидо, благодаря обилию витаминов группы В, магнию и железу, рассказала 12 августа доктор натуропатии и превентивной медицины Ольга Царева.

По ее словам, сильнее всего на повышение либидо влияют такие витамины и минералы, как магний, витамины группы В, железо, селен, цинк, витамин С, витамин Д. Лидером по составу этих нутриентов являются грибы.

«Пальму первенства я бы отдала лисичкам. Эти грибы содержат практически весь комплекс витаминов B, что делает их уникальными. Они также богаты магнием, железом, витаминами С, PP, А, D2, микроэлементами и аминокислотами. На втором месте — белый гриб. В нем много белка (15% суточной нормы) и витаминов группы В и D», — приводит слова нутрициолога «Газета.Ru».

Специалист добавила, что максимальное количество полезных элементов сохранится, если употреблять в пищу свежие грибы с минимальной термической обработкой, а эффект будет ярче, если добавлять специи—афродизиаки.

«К ним можно отнести кардамон, карри, имбирь и красный перец. Они являются отличными антиоксидантами», — пояснила Царева, уточнив, что для лучшего усвоения грибов их следует употреблять с зеленью и овощами в обработанном виде.

В феврале сексолог назвала основные причины снижения либидо. По словам специалиста, основной причиной снижения либидо у мужчин и женщин является уменьшение энергетического потенциала.

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