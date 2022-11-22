Парфюмеры объяснили действие духов с феромонами

В России, по данным национальной системы цифровой маркировки товаров «Честный знак», в период с января по сентябрь этого года россияне купили 1,6 млн флаконов духов с феромонами, тогда как за первые девять месяцев прошлого года было продано чуть более 400 тыс. упаковок. «Известия» выяснили, что такое духи с феромонами, почему они на самом деле не работают и как тогда привлечь партнера с помощью парфюма.

«Маркетологи продают нам духи с обещанием, что используемые в формуле феромоны никого не оставят равнодушным. Но дело в том, что феромоны кошки привлекают кота. Феромоны коня — кобылу. Выделять человеческие феромоны химики еще не научились. Это только в романе Зюскинда «Парфюмер» мастер создал удивительные духи из убитых девушек. В реальности парфюма с человеческими феромонами не существует», — рассказала парфюмер Екатерина Сиордия.

По словам профессионального парфюмера, нейропарфюмера и биохимика Владиславы Кочелаевой, запаха какого-то единого тела, которое всем понравится, просто нет.

«Лучше обратиться к профессиональному парфюмеру и создать свой уникальный запах, добавить приятные верхние и средние ноты. И это будет индивидуальный парфюм, способный максимально проявить красоту личности, настроение и энергетический образ. И тогда те, кто настроен на человека по природе, будут его замечать», — заключает Кочелаева.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Выбрать по запаху: для чего россияне покупают духи с феромонами