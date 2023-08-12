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В Мариуполе завершилось строительство новой школы «Невская»

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Фото: скриншот
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Осмотр построенной школы «Невская» и строящегося Нахимовского училища состоялся в Мариуполе. Кадры с места событий показал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Учебное учреждение планируется запускать в эксплуатацию поэтапно. Так, 1 сентября за парты сядут первые 380 учеников из 19 классов. По словам директора заведения Виктории Бондаревой, всего в школе будут получать знания 1,1 тыс. детей. Школа будет работать весь день, в две смены.

Отмечается, что объект подготовили военные строители за 180 дней.

«То, что вы видите, это самая современная школа, одна из лучших в РФ. Вы видите самые современные классы. Есть и практические занятия, и теоретические занятия, спортивные залы, прекрасная площадка. Я думаю, что поработали хорошо, но оценивать придется непосредственно ученикам, преподавателям, тем, кто здесь будет работать и учиться», — поделился мнением заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.

В свою очередь, врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин указал на рекордно сжатые сроки подготовки объекта.

«Это и школой трудно назвать, потому что это — высший пилотаж. Здесь дети будут окутаны вниманием, здесь всё продумано и для детей, и для преподавателей. Это действительно то, чем сейчас характеризуются действия военных строителей на территории ДНР», — заявил он.

В мариупольской школе имеются не только современные классы и залы для прочих активностей, но и собственное футбольное поле, два огромных спортзала и лаборатория по киберспорту.

«Уже совсем на грани фантастики — лаборатория по киберспорту: геймерские кресла, VR-очки, интерактивная зона. Главное, конечно же, чтобы не мешало обучению», — добавил корреспондент «Известий».

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8 августа президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросу развития строительной отрасли заявил, что во время поездки в Мариуполь «почувствовал гордость за строителей». Он посетил Мариуполь 19 марта в рамках рабочей поездки в Донбасс. Как сообщил сам российский лидер, он решил лично посмотреть, как идет восстановление новых регионов.

Мариуполь находится в ДНР, которая вошла в состав РФ 30 сентября после подписания Путиным договора о присоединении.

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