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Сухогруз загорелся у причала в Архангельске

Сухогруз загорелся у причала в Архангельске

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Фото: МЧС России
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Сухогруз загорелся у причала в Архангельске, огонь охватил судно «Терский берег». Об этом сообщило 12 августа в Telegram-канале региональное управление МЧС.

Спасатели уточнили, что загорелся трюм на нижней палубе судна. Экипаж сухогруза эвакуировался самостоятельно. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

«В общей сложности на тушении сосредоточено 12 единиц основной и специальной пожарной техники, 45 человек личного состава», — уточнили в МЧС.

Северо-Западная транспортная прокуратура уже начала проверку по факту инцидента. В случае наличия оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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В конце июля на реке Бахтемир в Астраханской области загорелся сухогруз «Вафа-2». Пожар начался в машинном отделении судна. Пострадавших не было.

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