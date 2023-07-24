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На реке Бахтемир в Астраханской области загорелся сухогруз «Вафа-2»

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Фото: МЧС России
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Сухогруз «Вафа-2» загорелся в Астраханской области. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошел на реке Бахтемир в Икрянинском районе. Согласно имеющейся информации, пожар начался в машинном отделении судна.

Для ликвидации возгорания на место были направлены четыре пожарных катера и семь сотрудников экстренных служб.

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Ранее, 16 июля, в Астраханской области вспыхнул мусор на свалке в Наримановском районе. Изначально огонь распространился на площади три тыс. кв. м, затронул сухую растительность, неэксплуатируемые постройки и административное здание. Через два с лишним часа пожарные смогли ликвидировать возгорание.

На месте ЧП побывал корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань. Он пообщался с местными жителями, которые рассказали, что свалка горит регулярно и мешает жить. По словам одной женщины, этот пожар уже третий по счету за лето.

Другой очевидец, заставший самое начало пожара, уточнил, что пламя на полигоне в высоту достигало 3 м.

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