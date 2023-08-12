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Станция «Луна-25» провела коррекцию траектории перелета к спутнику Земли

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Станция «Луна-25» провела первую плановую коррекцию траектории перелета к спутнику Земли. Об этом 12 августа сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

«Сегодня автоматическая станция «Луна-25», созданная в Научно-производственном объединении им. С.А. Лавочкина, провела первую коррекцию траектории перелета к естественному спутнику Земли», — сообщили в госкорпорации.

Двигательная установка включилась в 16:00 мск и проработала 46 секунд.

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Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с автоматической межпланетной станцией «Луна-25», ставшей первой в истории современной России миссией на естественный спутник Земли, состоялся с космодрома Восточный 11 августа. Позже сообщалось, что станция выведена на траекторию полета к спутнику Земли.

«Луна-25» соберет и проанализирует грунт Луны, проведет длительные научные исследования, включая изучение верхнего слоя реголита поверхности в районе Южного полюса спутника Земли. Возвращаемого аппарата у станции нет. Длительность полета «Луны-25» составит около 4,5 суток, а научная работа продлится год.

В последний раз отечественная станция летала к Луне в 1976 году. После чего возвращаемый аппарат доставил на Землю около 170 г лунного грунта.

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