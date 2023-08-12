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СМИ сообщило о рекордном сокращении покупок продуктов во Франции из-за инфляции

BFMTV: французы сократили покупки продуктов на 11,4% из-за роста цен
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Фото: Global Look Press/Maxime Brault
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Объем закупаемых продуктов питания среди потребителей во Франции уменьшился на рекордные 11,4% за полтора года из-за инфляции, сообщил 12 августа телеканал BFMTV со ссылкой на данные Национального института статистики Франции (Insee).

«С конца 2021 года по сегодняшний день покупки продуктов питания французов сократились в объеме на 11,4%, такого никогда не было с 1980 (года), когда Insee начал собирать эти данные», — сказано в сообщении.

В исследовании учитывалось количество закупаемых продуктов и ассортимент приобретаемой продукции.

Данные показывают, что в связи с ростом цен французы всё чаще ориентируются на скидки и торговые марки ритейлеров.

Рост цен хоть и оказался по итогам июля меньшим, чем в июне, однако остался существенным на мясо, молоко, злаковые, сыр, яйца и растительное масло.

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В начале июня сообщалось, что в Европе единственной страной, где подешевели продукты стала Россия. Так, цены упали на 0,22% в годовом выражении. Наименьшая инфляция в странах Европы в середине весны была зарегистрирована в Швейцарии, там цены на продовольствие поднялись на 5,4% по сравнению с показателем годичной давности.

Вместе с тем, в конце мая в Великобритании цены на продукты приблизились к историческому максимуму. Их стоимость увеличилась на 25%.

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