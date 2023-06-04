СМИ назвали Россию единственной страной в Европе с продуктовой дефляцией в апреле
Россия стала единственной страной в Европе, где в апреле подешевели продукты: цены упали на 0,22% в годовом выражении. Такие расчеты обнародовали «РИА Новости» в воскресенье, 4 июня.
Из публикации следует, что годовая дефляция на продукты и безалкогольные напитки была зафиксирована в России до апреля текущего года всего единожды, она пришлась на июнь 2018 года. В тот раз она составила 0,42%.
Наименьшая инфляция в странах Европы в середине весны была зарегистрирована в Швейцарии, там цены на продовольствие поднялись на 5,4% по сравнению с показателем годичной давности. Кроме того, темпы инфляции ниже 10% были замечены в Белоруссии (6,1%), на Кипре (6,7%) и в Албании (9,6%).
Эти данные прокомментировал в беседе с «Известиями» маркетолог Николай Григорьев. Он подтвердил расчеты СМИ. По его словам, идеальный баланс в экономике — инфляция до 5%. Вместе с этим он счет дефляцию опасной.
В то же время в Великобритании цены на продукты приблизились к историческому максимуму, сообщалось 26 мая. Стоимость увеличилась на 25%. Согласно результатам исследования, цены на основные товары потребления в Британии по сравнению с 2022 годом поднялись до 46%.
Аналитики исследовательской компании NTech 1 ноября 2022 года предрекли, что в 2023-м рост цен на мясо в РФ будет на уровне инфляции и составит около 4–5%. Среди главных влияющих на цены причин аналитики назвали инфляцию, повышение ставок акцизов, рост стоимости сырья.