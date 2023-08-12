Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на востоке Турции

Землетрясение магнитудой 4,9 балла, а также другие подземные толчки произошли в восточной части Турции. Об этом в субботу, 12 августа, сообщает Hürriyet.

«В Малатье-Ешилюрте одно за другим произошли два землетрясения магнитудой 4,9 и 4,5. Пока в регионе царит кратковременная паника, человеческих жертв нет. Кроме того, землетрясение произошло сегодня в районе Зара города Сивас с магнитудой 3,5. Было объявлено, что землетрясение произошло на глубине 12,87 км», — указано в публикации.

По данным газеты, ранним утром в Эгейском море, заливе Кушадасы, произошло сейсмособытие магнитудой 3,9. Кроме того, в городе Эльбистане провинции Кахраманмараш было замечено землетрясение силой 2,3 балла.

Ранее в этот день в турецкой провинции Адана, расположенной на юге страны, произошло землетрясение магнитудой 3,7.

До этого, 10 августа, землетрясение близ города Малатья на востоке Турции было зафиксировано Европейским средиземноморским сейсмологическим центром (EMSC). В результате подземных колебаний 23 человека пострадали. Для помощи пострадавшим была отправлена 21 бригада скорой помощи.