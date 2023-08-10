EMSC зарегистрировал землетрясение магнитудой 5,2 в Турции
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в четверг, 10 августа, в восточной части Турции. Об этом сказано на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Подземные толчки зарегистрированы в 17:48 по универсальному координированному времени (20:48 мск).
Землетрясение произошло на глубине 11 км. Неподалеку располагается город Малатья с населением в 441 тыс. человек, расстояние до него — 11 км на юго-запад. Также в 134 км от эпицентра находится город Шанлыурфа, в котором проживает 449 тыс. человек.
Сообщений о жертвах и повреждениях инфраструктуры не поступало.
Днем ранее, 9 августа, сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,3 недалеко от Южно-Сахалинска. Ощущаемость сейсмического события составила до 3 баллов.