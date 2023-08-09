Землетрясение магнитудой 3,3 зарегистрировали на Сахалине
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,3 недалеко от Южно-Сахалинска. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на МЧС региона.
Эпицентр находился в 5 км к юго-западу от села Дальнего. Подземные толчки произошли рано утром 9 августа на глубине 10 км. Ощущаемость сейсмического события составила до 3 баллов.
Информация о разрушениях и пострадавших в МЧС не поступала. Оперативные группы администрации и пожарно-спасательного гарнизона ведут осмотр зданий на предмет повреждений.
5 августа землетрясение было зарегистрировано в китайской провинции Шаньдун. Пострадал 21 человек. За землетрясением последовали 52 афтершока, обрушились 126 домов. Магнитуда землетрясения составила 5,5.