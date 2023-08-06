Более 20 человек пострадали в результате землетрясения на востоке КНР
В результате подземных толчков на территории китайской провинции Шаньдун пострадал 21 человек. Об этом в воскресенье, 6 августа, сообщает CCTV со ссылкой на данные первой народной больницы уезда Пинъюань.
Отмечается, что большинство травм, полученных местными жителями, нетяжелые. Пациентов в критическом состоянии нет.
Согласно последним данным, за землетрясением последовали 52 афтершока. Было зафиксировано обрушение 126 домов.
К поисково-спасательным работам привлечены 285 человек и 10 собак, используются 43 единицы специальной техники.
О землетрясении магнитудой 5,5 в КНР сообщалось накануне. По информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), эпицентр находился в 76 км от города Цзинань и в 32 км от населенного пункта Дэчэн. Очаг залегал на глубине 25 км.