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Более 20 человек пострадали в результате землетрясения на востоке КНР

Более 20 человек пострадали после землетрясения в китайской провинции Шаньдун
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Фото: Global Look Press/Muhammad Fauzy
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В результате подземных толчков на территории китайской провинции Шаньдун пострадал 21 человек. Об этом в воскресенье, 6 августа, сообщает CCTV со ссылкой на данные первой народной больницы уезда Пинъюань.

Отмечается, что большинство травм, полученных местными жителями, нетяжелые. Пациентов в критическом состоянии нет.

Согласно последним данным, за землетрясением последовали 52 афтершока. Было зафиксировано обрушение 126 домов.

К поисково-спасательным работам привлечены 285 человек и 10 собак, используются 43 единицы специальной техники.

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О землетрясении магнитудой 5,5 в КНР сообщалось накануне. По информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), эпицентр находился в 76 км от города Цзинань и в 32 км от населенного пункта Дэчэн. Очаг залегал на глубине 25 км.

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