В провинции Адана на юге Турции зафиксировано землетрясение магнитудой 3,7

В турецкой провинции Адана, расположенной на юге страны, произошло землетрясение магнитудой 3,7. Об этом 12 августа, в субботу, сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Землетрясение было зафиксировано близ Саимбейли в 12:42 по местному времени (совпадает с мск). Очаг сейсмической активности залегал на глубине 7 км, сообщает источник.

Днем ранее, 11 августа, землетрясение близ города Малатья, расположенного на востоке Турции, было зарегистрировано Европейским средиземноморским сейсмологическим центром (EMSC). Подземные толчки зафиксированы в 17:48 по универсальному координированному времени (20:48 мск).

Землетрясение произошло на глубине 11 км. Неподалеку располагается город Малатья с населением 441 тыс. человек, расстояние до него — 11 км на юго-запад. Также в 134 км от эпицентра находится город Шанлыурфа, в котором проживают 449 тыс. человек.

В результате подземных толчков 23 человека пострадали. Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа. Тогда Коджа заявил, что для помощи пострадавшим была отправлена 21 бригада скорой помощи.