В турецкой Малатье во время землетрясения пострадали 23 человека

23 человека пострадали в результате землетрясения, произошедшего в Малатье. Об этом в четверг, 10 августа, сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджи.

«При землетрясении магнитудой 5,3 с очагом в Ешильюрте, Малатья, получили ранения в результате падения или прыжка с высоты 23 наших гражданина, в том числе 22 человека в Малатье и один человек в Адыямане», — написал министр в соцсети X (ранее Twitter).

По словам Коджи, для помощи пострадавшим были отправлены 21 бригада скорой помощи. Он также сообщил, что раненым уже оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее в тот же день землетрясение у Малатье было зарегистрировано Европейским средиземноморским сейсмологическим центром (EMSC). Подземные толчки зафиксированы в 17:48 по универсальному координированному времени (20:48 мск).