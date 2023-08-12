Саунд-продюсера Тимы Белорусских избили ночью в Москве

В ночь на 12 августа Яна Супоненко, работающего саунд-продюсером исполнителей Тимы Белорусских и Просто Лера, избили в Москве. Информация об этом и видеозаписи рассказа пострадавшего поступили «Известиям» 12 августа.

По словам мужчины, он катался с группой друзей и в компании девушки на электросамокатах.

«Я просто ехал, и люди к моей девушке подошли. Я приехал, и меня ударили в голову. Я даже не видел ничего. Я не успел понять ничего», — сказал Супоненко.

Его девушка Ангелина уточнила, что проехала на электросамокате около 50 м, но ей преградил путь неизвестный. В итоге она остановилась.

Следом подъехал Супоненко и спросил у мужчины причину остановки. После этого злоумышленник молча начал бить Супоненко — сначала по лицу, а затем, уже упавшего, ногами, уточнила Ангелина.

«Голова Яна была возле столба, он упал возле столба прям. И этот человек, когда бил Яна ногой, его голова просто билась об столб», — добавила она.

Избиение длилось примерно две минуты. Потом злоумышленник просто сел в машину черного цвета и скрылся с места происшествия. Его автомобиль сфотографировали свидетели инцидента, кадр также стал доступен «Известиям».

Потерпевший написал заявление в полицию, медики зафиксировали у Яна сотрясение мозга и наложили на рассеченную бровь два шва. Правоохранители начали проверку.

Ранее, 10 августа, 24-летний москвич прошел в метро без билета, а затем устроил драку. Сотрудники Московского метрополитена пресекли противоправные действия хулигана.