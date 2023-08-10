Мужчина устроил драку в московском метро после прохода без билета

24-летний житель Москвы прошел в метро без билета, а затем устроил драку. Об этом 10 августа сообщает прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.

«Безработный мужчина захотел зайти в метро без оплаты проезда. Он попытался пройти на станцию «Народное Ополчение» за пассажиром. Пассажир почувствовал это и остановился, после чего злоумышленник с силой толкнул мужчину в спину, а в ответ на сделанное замечание подверг избиению, причинив пострадавшему телесные повреждения», — пишет ведомство.



Сотрудники Московского метрополитена пресекли противоправные действия хулигана. Действия злоумышленника были квалифицированы по ст. 116 УК РФ. Другие обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее, 21 июля, мужчина в московском метро избил случайно задевшего его плечом пассажира. Сначала он с силой толкнул мужчину в спину, от чего тот упал, затем он нанес пострадавшему несколько ударов в голову.



