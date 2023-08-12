«Ростех» показал изображения боевой техники в виде монстров-трансформеров

Госкорпорация «Ростех» представила проект, в рамках которого военная техника, используемая в спецоперации по защите Донбасса, преобразована в фантастических механизированных монстров. Изображения из серии «Боевые монстры» опубликованы в субботу, 12 августа, в Telegram-канале «Ростеха».

«90% военной техники, применяемой в зоне спецоперации, произведены на предприятиях «Ростеха». У всех этих вооружений есть свой неповторимый, но неизменно грозный характер. Какой больше всего нравится вам?» — предложили пользователям пройти опрос представители ГК.

Среди фантастических образов истребитель Су-57 в виде робота-сокола, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь», представленный как механический носорог, танк Т-90 в виде медведя-трансформера, дрон-камикадзе «Ланцет», изображенный как робот-оса.

Кроме того, тяжелую огнеметную систему «Солнцепек» преобразовали в железного Змея Горыныча, а ударный вертолет Ка-52, известный как «Аллигатор», — в летающего ящера с ракетами «Вихрь» в пасти, добавила «Газета.Ru».

Как отметили в «Ростехе», у указанных оружий есть грозный и неповторимый характер.

Накануне представители корпорации заявили, что первым представленным механизированным монстром стал Су-57, проиллюстрированный в виде пикирующего хищного сокола.

До этого, 9 августа, в ремроте ВС РФ рассказали «Известиям» о самых стойких перед поломкой орудиях. В числе техники, которая реже всего повреждается, — гаубица Д-30, которую называют артиллеристским автоматом Калашникова, противотанковые пушки Т-12 и МТ-12 «Рапиры» и другие виды вооружений.