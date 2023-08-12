Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Запорожской области произошел пожар после ДТП с двумя грузовиками
Общество
Уголовное дело возбудили после взрыва газа в частном доме в Дербенте
Спорт
В Серпухове стартовал масштабный фестиваль спорта «Бокс за спорт»
Мир
СМИ сообщили об эвакуации посетителей Эйфелевой башни в Париже из-за угрозы взрыва
Общество
СК возбудил уголовное дело по факту смерти найденной в лесу девушки на Урале
Происшествия
В Подмосковье задержан гулявший с пистолетом мужчина
Происшествия
Самолет Су-30 потерпел крушение в Калининградской области
Общество
Число пострадавших при камнепаде в КБР увеличилось до шести
Мир
Армения запросила проведение Совбеза ООН по ситуации в Карабахе
Наука и техника
В России запустили производство новой версии дрона-камикадзе «Овод»
Спорт
Путин указал на развитие физкультурного движения в России
Общество
В Камчатском крае началось празднование Дня вулкана
Происшествия
В МО РФ заявили о попытке удара ВСУ по Крымскому мосту ракетой С-200

«Ростех» показал изображения боевой техники в виде монстров-трансформеров

0
Фото: t.me/rostecru
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Госкорпорация «Ростех» представила проект, в рамках которого военная техника, используемая в спецоперации по защите Донбасса, преобразована в фантастических механизированных монстров. Изображения из серии «Боевые монстры» опубликованы в субботу, 12 августа, в Telegram-канале «Ростеха».

«90% военной техники, применяемой в зоне спецоперации, произведены на предприятиях «Ростеха». У всех этих вооружений есть свой неповторимый, но неизменно грозный характер. Какой больше всего нравится вам?» — предложили пользователям пройти опрос представители ГК.

Среди фантастических образов истребитель Су-57 в виде робота-сокола, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь», представленный как механический носорог, танк Т-90 в виде медведя-трансформера, дрон-камикадзе «Ланцет», изображенный как робот-оса.

Кроме того, тяжелую огнеметную систему «Солнцепек» преобразовали в железного Змея Горыныча, а ударный вертолет Ка-52, известный как «Аллигатор», — в летающего ящера с ракетами «Вихрь» в пасти, добавила «Газета.Ru».

Как отметили в «Ростехе», у указанных оружий есть грозный и неповторимый характер.

«Удар мощный, любая техника не просто горит, а еще взрываются и боекомплекты»
Владимир Путин поручил главе «Ростеха» нарастить количество БПЛА и новейших танков

Накануне представители корпорации заявили, что первым представленным механизированным монстром стал Су-57, проиллюстрированный в виде пикирующего хищного сокола.

До этого, 9 августа, в ремроте ВС РФ рассказали «Известиям» о самых стойких перед поломкой орудиях. В числе техники, которая реже всего повреждается, — гаубица Д-30, которую называют артиллеристским автоматом Калашникова, противотанковые пушки Т-12 и МТ-12 «Рапиры» и другие виды вооружений.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023