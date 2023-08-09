«Известия» узнали в ремроте ВС РФ о самых стойких перед поломкой орудиях

Ремонтная рота Восточного военного округа ВС РФ в зоне спецоперации расположена в нескольких ангарах и напоминает автотехцентр, только для танков, пулеметов и боевых машин пехоты (БПМ). Здесь ремонтируют любую технику с передовой, какой бы урон ни был ей нанесен — разница будет только в сроках: за два дня заменят двигатель, за две недели — пробитую снарядом «гусянку», рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

«В ремроте пополнение — уцелевшая в тяжелом бою машина пехоты, только что с передовой: экипаж расчета обезвредил противника под Угледаром. Тут даже остались ветки маскировки. Нужна замена двигателя», — рассказал журналист.

По словам инженера ремроты с позывным Мошан, поломки бывают разные, но чаще всего это перегрев и его последствия.

«Жара на улице, перегрели, и всё — замена двигателя. У этого вот обежал коренной. Тяги нет. Решили заменить. Два дня на это. А делаем всё. Любая замена, починка — всё делаем. Бывают и боевые повреждения. Вон БМП стоит с боевым повреждением — восстанавливаем», — сказал инженер ремроты.

Большинство поломок техники, по словам специалистов, механического свойства и связаны с высокой интенсивностью работы на южнодонецком фронте. Танки и БМП, которые сдерживают контрнаступление угледарской группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ), работают на износ, наматывая тысячи километров пробега по бездорожью.

В одном из боксов к БМП приваривают дополнительную броню, которая защищает экипаж от прямых попаданий вражеских снарядов. По словам военнослужащего с позывным Инженер, бойцы с фронта приезжали и признавались, что броня, которая выглядит, как самоделка, реально спасает. Кумулятивные снаряды не пробивают корпус.

По соседству с танковым боксом — мастерская по ремонту вооружения артиллерии. У этой техники проблемы те же: подвеска, двигатели, редукторы. А вот вооружение реактивной и ствольной артиллерии стреляет без сбоев даже на пределе своих возможностей.

«У нас еще ни одна машина не поступала, у которой такой большой настрел, что нужно заменить ствол. Стволы меняем на боевых машинах пехоты, на танках. Мы делаем вообще всё, что стреляет, — от стрелкового оружия и средств ближнего боя и заканчивая различными артиллерийскими системами, самоходными установками, станковыми и автоматическими пулеметами, снайперскими винтовками. Делаем всё», — заявил командир ремонтной роты вооружения с позывным Порох.

Он добавил, что может назвать несколько артиллерийских орудий, которые реже всего попадают в ремонтную мастерскую и потому считаются простыми и надежными в бою. Прежде всего он упомянул гаубицу Д-30, которую называют артиллеристским автоматом Калашникова за сверхнадежность и простоту в обслуживании.

«Противотанковые пушки Т-12 и МТ-12 «Рапиры» тоже достаточно простые. Там в основном идет обслуживание, а ремонт редко делается. Капризную технику даже не могу припомнить. Разве что покапризнее в ремонте может быть 2С19 «Мста-С» оттого, что у нее база танковая, а башня тяжелая. Если бы под нее сделали свою какую-то базу, она бы, наверное, меньше ломалась», — добавил он.

В ремроте утверждают, что жестких сроков починки тех или иных неисправностей военной техники никто не ставит, но у мастеров есть свои нормативы. Чем скорее они закончат ремонт, тем быстрее техника вернется на передовую.

В апреле Минобороны рассказывало о том, что специалисты по ремонту вооружения освоили методики восстановления артиллерийских орудий, а также замены неисправных стволов в полевых условиях. Раньше подобный ремонт боевых орудий проводился только на заводах-изготовителях.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.