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СК возбудил уголовное дело по факту смерти найденной в лесу девушки на Урале

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти несовершеннолетней девушки, чье тело было найдено в лесополосе в Свердловской области. Об этом в субботу, 12 августа, сообщает пресс-служба СК России в Telegram-канале.

«Глава ведомства поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти несовершеннолетней жительницы Свердловской области. В городе Каменске-Уральском в лесополосе было обнаружено тело 16-летней девушки. По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело», — говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители провели осмотр места происшествия. Тело погибшей направлено на медэкспертизу для выяснения срока давности и точной причины смерти.

Загадочная смерть школьницы на Урале. Главное

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе расследования дела.

Тело погибшей 16-летней девушки обнаружили утром 10 августа в небольшом овраге в лесу в Каменске-Уральском. Как проинформировал начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, найденная погибшей выпускница девятого класса ранее не состояла на профилактическом учете в полиции. Он отметил, что девушка воспитывалась в неполной семье матерью, при этом поддерживая отношения с отцом.

Начальник пресс-службы уточнил, что школьница успела отправить видеосообщение своему молодому человеку. Оперативники также занимаются поиском телефона девушки.

Также 10 августа отец погибшей в тот же день показал «Известиям», где была найдена его дочь. По его словам, крови на месте не было. На лице девушки также не было видно повреждений.

Портал E1.RU рассказал, что поздним вечером 8 августа девушка приехала из Екатеринбурга. Она пошла пешком через лесопарк в направлении дома и пропала. Перед этим она написала в своем Telegram-канале: «Прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере, сегодня».

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