Отец погибшей 16-летней девушки на Урале показал место обнаружения тела

Александр, отец погибшей в Каменске-Уральском Свердловской области 16-летней девушки, показал «Известиям» место, где была найдена его погибшая дочь 10 августа.

«Меня непосредственно подпустили к телу. Она находилась вот здесь. Сказали, что нашли ее в яме», — рассказал он.

Отец погибшей сообщил, что крови на месте не было. На лице также не было видно повреждений. По его словам, труп дочери пролежал меньше суток. Он уточнил, что последний раз она писала ему сообщение в 23:37.

Александр также рассказал, что у погибшей не было болезней, по крайней мере выявленных.

«Обращалась в поликлинику только с простудой. И всё. Ничего хронического не было», — отметил отец девушки.

На вопрос о том, могла ли его дочь употреблять наркотики, он решительно исключил такую причину ее смерти.

«Как я сейчас понимаю, вот этот путь мы с ней обсуждали, ее завтрашний день, перепиской обсуждали. Она скидывала мне варианты аренды квартир. Я сомневаюсь, что человек под запрещенными веществами станет общаться с родителем», — отметил отец девушки.

Тело погибшей 16-летней девушки было найдено утром этого дня в небольшом овраге в лесу в Каменске-Уральском Свердловской области. Начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых рассказал, что выпускница девятого класса ранее из дома не выходила и не состояла на профилактическом учете в полиции. По его словам, школьница воспитывалась в неполной семье матерью, однако отношения с отцом поддерживала.

Горелых уточнил, что 16-летняя погибшая успела отправить видеосообщение своему молодому человеку. Сейчас оперативники исследуют местность с целью обнаружить телефон девушки.

СМИ также сообщали, что девушка приехала из Екатеринбурга 8 августа поздно вечером. Она пошла пешком через лесопарк в направлении дома и пропала. Перед этим в своем Telegram-канале она написала: «Прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере, сегодня».