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Загадочная смерть школьницы на Урале. Главное

Найденная в лесу Каменск-Уральского школьница умерла от отравления препаратом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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На Урале минувшей ночью при загадочных обстоятельствах погибла 16-летняя школьница. Девушка возвращалась домой из Екатеринбурга в город Каменск-Уральский, оставив по пути странные сообщения своим знакомым. Больше на связь она не выходила. Подробнее о происшествии — в материале «Известий».

Тело школьницы нашли в овраге

Сообщение о пропаже несовершеннолетней поступило 9 августа. Тело девочки нашли в лесополосе между Диагностическим центром и Байновским мостом. Оно лежало в овраге в 30 м от тротуарной дорожки. Труп пролежал там меньше суток.

Во время осмотра полиция не нашла следов насильственной смерти. Крови на месте не было, так же как и видимых повреждений на лице и теле.

Местные жители, в свою очередь, рассказали в Сети, что в тот вечер не слышали криков о помощи, о случившемся они узнали от знакомых и из новостей.

Хронология событий

Известно, что поздно вечером 8 августа девушка приехала в родной город на электричке. Дальше она пошла пешком. Об этом она сообщила маме по телефону. Произошло это примерно в 23:01.

Отец погибшей рассказал, что также общался с дочерью незадолго до ее гибели. В последний раз она ему написала в 23:37.

Последние минуты жизни девушки попали на камеры видеонаблюдения. На них видно, как она идет ночью по улице Каменска-Уральского вдоль лесополосы по направлению к дому.

Девушка попросила местных не убивать ее

Как только девушка покинула железнодорожную станцию, она оставила еще два сообщения в соцсетях. В одном из них она обратилась к каменцам с просьбой «не убивать и не насиловать» ее. Она поделилась, что общественный транспорт уже не ходит и ей придется идти до дома одной.

Заканчивается послание словами: «Я хочу дойти до дома. По крайней мере, сегодня».

Смерть девочки потрясла регион. Мистика в том, что она будто бы предчувствовала свою гибель и шла ей навстречу.

Предварительная версия произошедшего

Точные причины смерти будут установлены в результате экспертизы. Предварительно, девочка-подросток могла умереть от употребления синтетического вещества. Однако отец школьницы решительно исключил такую версию. Он также рассказал, что у его дочери не было болезней, по крайней мере выявленных. В поликлинику она обращалась только с простудой.

Что еще известно о погибшей школьнице

Девушку зовут Дана. После окончания 9-го класса она планировала поступить в педагогический колледж в Екатеринбурге. Именно с этой целью она и поехала в областной центр.

По словам начальника пресс-службы главка МВД по Свердловской области Валерия Горелых, школьница воспитывалась в неполной семье матерью, однако отношения с отцом поддерживала. Она была примерным ребенком и раньше никогда не сбегала из дома. На профилактическом учете в полиции не состояла.

Еще девочка вела свой Telegram-канал и встречалась с молодым человеком. Незадолго до гибели Дана отправила ему видеосообщение.

При этом телефона рядом с телом девушки не оказалось. Сейчас оперативники исследуют местность в его поисках.

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