Оперштаб сообщил о возобновлении движения по Крымскому мосту

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщил в субботу, 12 августа, оперативный штаб Крыма в своем Telegram-канале.

Соответствующее сообщение было опубликовано в 14:13. Движение по мосту было временно перекрыто в 12:36.

В 14:40 оперштаб вновь сообщил о временном перекрытии движения.

Ранее в этот день около 13:00 мск Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались нанести удар по Крымскому мосту ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Украинская ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе российскими средствами ПВО, сообщили в МО РФ.

На снятых «Известиями» ранее в этот день кадрах моста видно, как на нем ставится дымовая завеса.

Мост повреждений не получил, уточнил глава республики Сергей Аксенов.