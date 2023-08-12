Оперштаб сообщил о возобновлении движения по Крымскому мосту
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщил в субботу, 12 августа, оперативный штаб Крыма в своем Telegram-канале.
Соответствующее сообщение было опубликовано в 14:13. Движение по мосту было временно перекрыто в 12:36.
В 14:40 оперштаб вновь сообщил о временном перекрытии движения.
Ранее в этот день около 13:00 мск Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались нанести удар по Крымскому мосту ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Украинская ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе российскими средствами ПВО, сообщили в МО РФ.
На снятых «Известиями» ранее в этот день кадрах моста видно, как на нем ставится дымовая завеса.
Мост повреждений не получил, уточнил глава республики Сергей Аксенов.