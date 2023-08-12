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Оперштаб сообщил о возобновлении движения по Крымскому мосту

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщил в субботу, 12 августа, оперативный штаб Крыма в своем Telegram-канале.

Соответствующее сообщение было опубликовано в 14:13. Движение по мосту было временно перекрыто в 12:36.

В 14:40 оперштаб вновь сообщил о временном перекрытии движения.

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Ранее в этот день около 13:00 мск Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались нанести удар по Крымскому мосту ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Украинская ракета была своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе российскими средствами ПВО, сообщили в МО РФ.

На снятых «Известиями» ранее в этот день кадрах моста видно, как на нем ставится дымовая завеса.

Мост повреждений не получил, уточнил глава республики Сергей Аксенов.

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