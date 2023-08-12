Число пострадавших при камнепаде в КБР увеличилось до шести

Помощь спасателей потребовалась еще одному туристу, пострадавшему при камнепаде в Кабардино-Балкарии. Об этом в субботу, 12 августа, сообщило МЧС КБР в своем Telegram-канале.

«За ним вылетели спасатели Эльбурсского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России на вертолете», — уточнили в ведомстве.

Ранее в этот день ведомство сообщало о завершении эвакуации пяти пострадавших и одного погибшего.

Всего в результате камнепада, по данным министерства, шесть туристов пострадали и один погиб.

В Нальчике с пострадавшими работают психологи МЧС России.

Инцидент произошел ранним утром 12 августа в Черекском районе республики. В районе альплагеря «Безенги» на Судейских ночевках на высоте 3,5 тыс. м группа туристов попала под камнепад.

В первые часы в поисково-спасательных работах приняли участие шесть спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России, впоследствии на место вылетел коммерческий вертолет со вспомогательной группой сотрудников МЧС на борту.