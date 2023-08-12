Артиллеристы ВС РФ призвали ВСУ сложить оружие на северском направлении

Артиллеристы Южной группировки войск при помощи агитационных снарядов распространяют на северском направлении листовки с призывами к Вооруженным силам Украины (ВСУ) сложить оружие и идти домой. Работу артиллеристов в субботу, 12 августа, показали «Известия».

На кадрах видно, как листовки сначала складывают определенным образом, а потом заряжают в специальные снаряды.

При разрыве такого боеприпаса материалы распространяются на большую территорию. С их помощью мобилизованных украинцев предостерегают от смерти и призывают их сложить оружие.

11 августа военнопленный ВСУ Иван рассказал «Известиям» о принудительной мобилизации в стране и отсутствии должной подготовки к боевым действиям. По его словам, повестку ему вручили, остановив машину на посту ДПС.

До этого, 10 августа, экс-офицер ВСУ Тарас Чмут заявил, что мобилизация на Украине коснется сотен тысяч мужчин из-за необходимости восполнить потери в рядах украинских военных. За полтора года Киев безвозвратно или из-за ранений потерял «огромное количество» мотивированных, опытных солдат, уточнил он.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.