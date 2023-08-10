Экс-офицер ВСУ заявил о необходимости мобилизации «сотен тысяч» украинцев

Мобилизация на Украине коснется сотен тысяч мужчин из-за необходимости восполнить потери в рядах украинских военных, заявил в четверг, 10 августа, бывший офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Тарас Чмут.

Он заявил, что за полтора года Киев безвозвратно или из-за ранений потерял «огромное количество» мотивированных, опытных солдат.

Чмут добавил, что украинским военным, которые постоянно находятся в окопах или на передовой, необходимо предоставить возможность физиологически восстановиться.

«А чтобы это сделать, их нужно кем-то в этих окопах заменить. А это сотни тысяч людей, которых придется мобилизировать <…> А это значит, что из нас троих кого-то точно заберут. А потом второго, третьего», — сказал он в интервью «РБК-Украина».

Ранее, 8 августа, пленный военнослужащий ВСУ Александр Хованец рассказал о принудительной мобилизации на территории Украины. В частности, его самого насильственно забрали в военкомат и в тот же день отправили в часть.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.