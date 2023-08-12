Инфекционист назвала шаурму главной причиной отравления летом

Шаурма ― блюдо с самым высоким риском отравления, особенно в летний период. Об этом 12 августа сообщила врач-инфекционист, заведующая гепатологическим отделением КДЦ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, эксперт телеканала «Доктор» Иветта Горшкова.

По словам Горшковой, шаурма ― это «очень опасный продукт» вне зависимости от времени года, когда его потребляют, однако в жаркую погоду риск отравления уличной едой многократно возрастает.

Доктор настоятельно порекомендовала покупать шаурму только в тех заведениях, где строго соблюдены все технологии приготовления: в так называемых проверенных местах.

«Жаркая погода, неправильное хранение ингредиентов, приготовление уже заведомо испорченного продукта, обсемененного бактериями, нарушения в процессе приготовления блюда, немытые руки повара — всё это может привести к тяжелому отравлению», ― приводит слова инфекциониста Горшковой «Газета.Ru».

Специалист напомнила, что мясные и молочные продукты также нередко становятся причиной пищевого отравления, особенно в летний период.

«Летом белковые продукты обязательно должны храниться в холодильнике, потому что именно белок является питательной средой для различных бактерий. Это может быть мясо, яйца. То же самое относится и к блюдам, которые приготовлены из этих продуктов», ― подчеркнула Горшкова.

Ранее, 23 июня, стало известно, что в Иркутской области Братский городской суд по заявлению прокуратуры запретил работу кафе, в котором 103 человека отравились шаурмой.

О первых случаях отравления шаурмой в Братске стало известно утром 14 июня. Позже в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что в продуктах была обнаружена сальмонелла. 15 июня владельца кафе задержали, а 19 июня суд отправил его под домашний арест.