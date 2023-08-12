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В Одесской области официально открыли морские пляжи

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Nina Liashonok
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Власти Одесской области на юге Украины официально открыли местные морские пляжи для отдыха. Об этом 12 августа сообщил в Telegram-канале глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

«Зоны для купания и оздоровления официально открыты. Подписан совместный с командующим оперативной стратегической группировкой войск «Одесса» Эдуардом Москалевым приказ о доступе людей к морю», — заявил он.

По его словам, открыты шесть пляжей. При этом их число будет увеличиваться по мере проведения проверок.

Как отметил чиновник, на пляжах разрешено находиться с 8:00 до 20:00, однако выход в акваторию Черного моря любых плавсредств, кроме принадлежащих спасательным службам, запрещен.

Пляжи должны оборудовать защитными сетями, которые будут исключать попадание мин, наблюдательно-спасательными постами, буями, громкоговорителями и укрытиями.

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О закрытии одесских пляжей сообщалось 18 июня. Городские власти отмечали, что это связано с ухудшением качества воды в открытых водоемах, которое представляет угрозу здоровью населения.

За день до этого жителям Одесской области запретили купаться и ловить рыбу из-за возбудителей инфекционных заболеваний в воде.

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