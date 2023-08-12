Корреспондент «Известий» показал обстановку на Запорожской АЭС после действий ВСУ
Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) после обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) всё равно продолжает стабильно работать благодаря сотрудникам предприятия. Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов посетил станцию и показал обстановку.
При строительстве ЗАЭС была предусмотрена защита на случай массированного удара. Украинская сторона об этом знает, поэтому бьет по самым уязвимым местам — системам коммуникаций и охлаждения. Также, по словам директора ЗАЭС Юрия Черничука, под огонь попадают чаши, с помощью которых из реакторов отводят тепло. Так, во время чистки одной из чаш на ее дне нашли часть от американской гаубицы М777.
Сейчас на предприятии трудится более 4 тыс. человек, в том числе — сотрудники госкорпорации «Росатом». Однако преимущественное большинство работников — граждане, которые проживали в Энергодаре до того, как город освободили российские силы. Этот факт вызывает недовольство у некоторых граждан Украины, отметила представитель местного профсоюза Наталья Буторина. По ее словам, людей просто осуждают за их выбор, а украинская сторона не брезгует ничем, вплоть до оскорбления и угроз детям.
10 августа советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в беседе с «Известиями» допустил, что Украина будет совершать провокации в отношении ЗАЭС. По его словам, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, выступая в ООН, заявил, что стрелять по атомным объектам нельзя. Однако киевский режим не обращает внимание на это условие.
В конце июля постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил о распространении Россией в Совбезе ООН письма, в котором сообщается о необходимости Запада призвать Киев не осуществлять диверсии на электростанции.
Запорожская АЭС расположена в Энергодаре, перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.