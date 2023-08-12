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Корреспондент «Известий» показал обстановку на Запорожской АЭС после действий ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) после обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) всё равно продолжает стабильно работать благодаря сотрудникам предприятия. Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов посетил станцию и показал обстановку.

При строительстве ЗАЭС была предусмотрена защита на случай массированного удара. Украинская сторона об этом знает, поэтому бьет по самым уязвимым местам — системам коммуникаций и охлаждения. Также, по словам директора ЗАЭС Юрия Черничука, под огонь попадают чаши, с помощью которых из реакторов отводят тепло. Так, во время чистки одной из чаш на ее дне нашли часть от американской гаубицы М777.

Сейчас на предприятии трудится более 4 тыс. человек, в том числе — сотрудники госкорпорации «Росатом». Однако преимущественное большинство работников — граждане, которые проживали в Энергодаре до того, как город освободили российские силы. Этот факт вызывает недовольство у некоторых граждан Украины, отметила представитель местного профсоюза Наталья Буторина. По ее словам, людей просто осуждают за их выбор, а украинская сторона не брезгует ничем, вплоть до оскорбления и угроз детям.

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10 августа советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в беседе с «Известиями» допустил, что Украина будет совершать провокации в отношении ЗАЭС. По его словам, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, выступая в ООН, заявил, что стрелять по атомным объектам нельзя. Однако киевский режим не обращает внимание на это условие.

В конце июля постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил о распространении Россией в Совбезе ООН письма, в котором сообщается о необходимости Запада призвать Киев не осуществлять диверсии на электростанции.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре, перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

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