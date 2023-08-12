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Минобороны сообщило о пресечении попытки атаки БПЛА в Крыму

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Фото: Соцсети
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В ночь на субботу, 12 августа, была пресечена попытка террористической атаки 20 беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по Крыму. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«14 украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО (противовоздушной обороны. — Ред.). Еще шесть БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы», — сказано в Telegram-канале ведомства.

По информации Минобороны, разрушений и пострадавших нет.

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Ранее в этот день советник главы Крыма Олег Крючков сообщил о сработавших в нескольких районах Крыма системах ПВО.

До этого, 10 августа, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении попытки атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). По его словам, в результате девять беспилотников были заглушены силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а еще два оказались сбиты силами ПВО.

Между тем 26 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Россия оставляет за собой право на жесткие ответные меры в связи с террористическими атаками Украины. Она указала на серию совершенных в текущем месяце украинских атак на гражданские объекты в России.

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