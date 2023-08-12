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Кирби допустил продолжение конфликта на Украине в 2024 году

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Администрация президента США Джо Байдена не исключает, что военные действия на Украине будут идти и в 2024 году. Об этом в пятницу, 11 августа, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.

«И мы комфортно себя чувствуем в плане того, чего добиваемся в дополнительном запросе. Мы считаем, что это — надлежащий объем, который надо запрашивать. С учетом состояния боевых действий на Украине в настоящее время, а также чрезвычайно отчетливой возможности того, что боевые действия все еще будут продолжаться, когда мы будем входить в первый квартал следующего года, двигаться к осени», — заявил Кирби.

Так он прокомментировал обращение Байдена к конгрессу с запросом на дополнительную помощь Киеву в 2023 финансовом году.

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Ранее, 10 августа, президент США запросил у конгресса дополнительные $13,1 млрд на военную помощь Украине. Запрос включает $13,1 млрд для министерства обороны, в том числе $9,5 млрд на оборудование для Украины и пополнение запасов американского оборудования для замены техники, уже отправленной в Киев. Он также включает $3,6 млрд на постоянную военную, разведывательную и другую оборонную поддержку.

За день до этого, 9 августа, Кирби подтвердил, что администрация Байдена продолжит оказывать помощь Украине вопреки общественному мнению. Так, в ходе брифинга он ответил на вопрос о будущем оказываемой Вашингтоном поддержки Киеву.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

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