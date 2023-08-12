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В День ВВС Минобороны напомнило о героях прошлого и настоящего

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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С момента создания Военно-воздушных сил (ВВС) России 12 августа исполнилось 111 лет. Приказом по военному ведомству 12 августа 1912 года вопросы воздухоплавания и авиации были изъяты из ведения Главного инженерного управления и переданы специально созданному органу – Воздухоплавательной части Генерального штаба, напомнило Минобороны.


Военно-воздушные силы прошли длинный исторический путь от аэропланов до перспективных авиационных комплексов, неоднократно претерпевали изменения, развиваясь по мере совершенствования вооружения и военной техники, форм и способов вооруженной борьбы. В Первой мировой войне и во время испытаний Великой Отечественной войны русские летчики в полной мере проявили мастерство и отвагу в воздушных боях.

За годы Великой Отечественной войны авиацией выполнено более 3 млн боевых вылетов. За проявленные мужество и отвагу свыше 200 тыс. воинов-авиаторов были награждены орденами и медалями, почти 2,5 тыс. человек присвоено звание Героя Советского Союза, 65 летчиков удостоены этого звания дважды, а Иван Кожедуб и Александр Покрышкин — трижды.

Сегодня военнослужащие ВВС продолжают традиции старших поколений, успешно решают задачи по обеспечению безопасности и обороноспособности государства, в том числе в ходе специальной военной операции (СВО). За период ее проведения 19 летчиков (штурманов) ВКС удостоены звания Герой Российской Федерации, более 4 тыс. военнослужащих летного, инженерно-технического состава и подразделений обеспечения награждены государственными наградами.

«Выполняем боевые задачи. Выполняем команды с командного пункта, занимаем зону дежурства в воздухе. Дежурства выполняются на постоянной основе в круглосуточном режиме. При обнаружении цели выполняем пуски управляемых ракет класса «воздух—воздух», — рассказал пилот истребителя.

По словам его коллеги — пилота вертолета Ка-52, его машина — надежный боевой товарищ.

«Настоящий, надежный боевой друг. Он сам летает. Такое ощущение, что я просто думаю, куда я хочу и что сделать, а он за меня делает. Я с ним могу практически пролезть сквозь игольное ушко», — признался он.

Пилоты добавили, что опыт и наработанное мастерство позволяет совершать вылеты в любое время суток при любых метеоусловиях. Ежедневно пилоты совершают вылеты для поддержки войск ВС РФ, чем способствуют их продвижению.

По их словам, во время работы проявляются настоящие боевые качества летчика, самое главное из которых — держать себя в руках и выполнять задачу.

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Днем ранее, 11 августа, «Известия» побывали на базе летчиков истребителей в зоне СВО. Они рассказали о работе в небе и подготовке к ней на земле, показав свои рабочие будни.

Каждый год 12 августа отмечается День Военно-воздушных сил РФ — профессиональный праздник всех, кто связан с этим родом войск. В 2023 году торжество выпадает на субботу. В честь праздника «Известия» подготовили материал о том, когда в России появились первые боевые самолеты и как чествовали военных летчиков в СССР

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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