«Известия» накануне Дня ВВС побывали на базе летчиков истребителей в зоне СВО

Летчики Военно-воздушных сил (ВВС) России в преддверии профессионального праздника рассказали о работе в небе и подготовке к ней на земле. Корреспондент «Известий» Ксения Солдатова 11 августа показала, как выглядят рабочие будни российских пилотов.

«Этот Су-35 прямо сейчас возвращается с боевого дежурства. Его летчик патрулировал воздушное пространство. Истребитель укомплектован ракетами класса «воздух-воздух». Видно, что с этой стороны у Су-35 три ракеты, а с этой — две. То есть одна из целей всё-таки была поражена», — рассказала журналист.

По ее словам, какая именно ракета отсутствует и где была поражена цель — военная тайна. Однако летчик пояснил, что не хватает так называемой ракеты «воздух-РЛС», предназначенной для уничтожения радиолокационных станций противника.

Как рассказал «Известиям» старший летчик Су-35 Андрей, цели замечают регулярно, каждый день. Помогает в этом аппаратура рабочей панели в самолете. По мнению летчика, в кабине достаточно тесно — место для одного. Во время дежурства положение тела не поменять.

«По три часа не очень удобно сидеть, но в принципе, терпимо», — признался Андрей, указывая на ручку управления полетом, ручку управления двигателем, экраны для выявления целей.

Рядом к вылету готовятся истребители-бомбардировщики. На фюзеляже некоторых самолетов можно заметить красные звезды — одну наносят за 10 боевых вылетов. На одном из истребителей было 20 звезд — минимум две сотни вылетов.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 носит тяжелые авиабомбы и ракеты. Такими штурман Иннокентий с напарником во время одного из вылетов уничтожили колонну техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сватовском направлении. Рассказывая о боевых вылетах, штурман признался, что является человеком верующим и считает божьей помощью возможность выходить невредимым из некоторых сложных ситуаций.

«Как бы это странно не звучало, но бывали такие ситуации, когда непонятно как, непонятно почему получалось выходить из каких-то [сложных] ситуаций. И я всё-таки думаю, какие-то силы присутствуют, которые помогают», — поделился Иннокентий.

Летчики рассказали, что в воздухе в среднем проводят по два часа. Время зависит от расстояния до цели. А количество вылетов — от объема боевых задач. Может быть и четыре за сутки. И каждый час — это стресс, при котором, по признанию летчиков, помогает плечо товарища. В ВВС все поддерживают друг друга.

О поддержке и сплоченности среди сослуживцев говорит и одна предполетная традиция. Подготовив борт, инженеры авиационного комплекса обязательно проглаживают каждую часть самолета. Последнее касание — при выезде на полосу. Ритуал-пожелание, чтобы летчики непременно вернулись невредимыми, выполнив самые сложные задачи.

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