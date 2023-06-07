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Эксперт рассказал о преимуществе российской артиллерии и авиации в зоне СВО

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
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У Вооруженных сил (ВС) РФ достаточно сил, чтобы не дать противнику вклиниться в их линию обороны. Самое главное, у российских военных есть преимущество в артиллерии и авиации, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

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«Активные бои идут уже три дня, противник несет потери. То, как ВФУ пытались на белгородском направлении отвлечь наши силы и морально подавить население и как организовали теракт на дамбе, говорит о том, что сейчас они пускаются во все тяжкие», — считает Дандыкин.

Эксперт отметил, что противник предпринимает всё для того, чтобы частично выполнить задачи, которые возлагали на «пресловутое контрнаступление».

Дандыкин считает, что у ВС РФ явное превосходство в воздухе, тем более что, наступая, самолеты и вертолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) выходят из-под защиты своих средств противовоздушной обороны (ПВО).

«Остатки их авиации еще пытаются действовать, но мы видим, как их практически каждый день сбивают. По меньшей мере, ближайшую неделю будут идти серьезные бои», — дал прогноз эксперт.

В зоне проведения спецоперации 4–6 июня на всех направлениях потери ВСУ составили до 3715 военнослужащих, 52 танка, в том числе восемь «Леопардов» и три колесных танка AMX-10, 207 боевых бронированных машин, 134 автомобиля, пять самолетов, два вертолета, 48 орудий полевой артиллерии и 53 беспилотных летательных аппарата, сообщили в Минобороны РФ.

При отражении удара особо отличилась российская оперативно-тактическая, штурмовая и армейская авиация. Пилоты Воздушно-космических сил (ВКС) уничтожили пять танков и 29 других боевых бронированных машин.

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