12 августа — День ВВС России: когда отмечается, история, мероприятия

Каждый год 12 августа отмечается День Военно-воздушных сил РФ — профессиональный праздник всех, кто связан с этим родом войск. В 2023 году торжество выпадает на субботу. О том, когда в России появились первые боевые самолеты и как чествовали военных летчиков в СССР, читайте в материале «Известий».

День ВВС России в 2023 году — когда отмечается

Согласно указу президента России, День Военно-воздушных сил (ВВС) отмечается ежегодно 12 августа, это постоянная дата. Однако праздничные мероприятия, приуроченные к этому торжеству, обычно проходят в День Воздушного флота — третье воскресенье августа. В 2023 году он выпадает на 20 августа.

День ВВС России в 2023 году — история праздника

Военные самолеты появились в России еще в 1910 году, когда руководство страны начало закупать их за границей и обучать летчиков. 12 августа 1912 года в главном управлении Генерального штаба была создана Воздухоплавательная часть. Это событие считается отправной точкой в истории российских ВВС, в память о нем и отмечается День Военно-воздушных сил.

Мощный толчок к развитию военной авиации дала Первая мировая война. Увеличилось как количество, так и качество самолетов, а их роль в ведении боевых действий существенно возросла. Выделились и отдельные рода авиации: разведывательная, истребительная, бомбардировочная.

Стратегическую важность укрепления Воздушных сил страны понимало и советское руководство. Почти одновременно с Красной армией в 1918 году была учреждена Всероссийская коллегия по управлению Воздушным флотом республики, которая формировала авиационные части, готовила кадры и занималась обеспечением войск. В том же году началось формирование регулярных ВВС.

В 1932 году Военно-воздушные силы получили статус самостоятельного рода войск. А год спустя глава правительства Советского Союза Иосиф Сталин объявил о создании в стране авиационной промышленности. Он также установил День Воздушного флота — 18 августа.

Впервые этот праздник отметили на московском аэродроме имени Фрунзе. Для посетителей была организована выставка военной техники, а пилоты демонстрировали свое мастерство в показательных полетах. С 1935 года неотъемлемой частью Дня Воздушного флота стали авиационные парады в столичном районе Тушино. Они проводились в ближайшие к торжеству выходные. Эта традиция сохранялась вплоть до 1962 года.

День Воздушного флота отмечали и в период Великой Отечественной войны. Авиация оставалась одним из важнейших родов войск: за время борьбы с фашистскими захватчиками советские летчики совершили более 3 млн боевых вылетов и уничтожили 57 тыс. самолетов противника.

После войны был совершен переход от поршневой авиации к реактивной. Началось активное обновление военной техники, реорганизация войск. В распоряжении ВВС появились сверхзвуковые истребители, боевые и транспортные вертолеты, турбовинтовые самолеты, ракетоносцы, способные нести ядерный снаряд, и многое другое. После распада Советского Союза в 1991 году авиация ненадолго пришла в упадок, однако быстро встала на путь восстановления.

В 1997 году Борис Ельцин, занимавший на тот момент пост президента РФ, подписал указ об учреждении Дня Военно-воздушных сил 12 августа. Позже, в 2006 году, российский лидер Владимир Путин закрепил эту дату в перечне профессиональных праздников и памятных дней Вооруженных сил страны.

День ВВС в 2023 году — кто отмечает

В День Военно-воздушных сил принимают поздравления все, кто так или иначе связан с военной авиацией: летчики, ветераны, студенты и преподаватели профильных образовательных учреждений, технические специалисты, инженеры и т.д.

День ВВС в 2023 году — мероприятия

В честь Дня Военно-воздушных сил по всей стране проходят концерты, тематические выставки и кинопоказы, квесты, викторины. На некоторых аэродромах организуют экскурсии и показательные выступления. Кроме того, в этот день отличившиеся на службе получают медали, грамоты и госнаграды.

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