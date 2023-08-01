Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские минометчики сорвали наступление украинских военных
Мир
Суд США огласит приговор россиянину Клюшину 7 сентября
Мир
ООН допустила установление нового рекорда в истории погодных наблюдений
Мир
Президент Мексики отказался от переговоров по Украине без участия РФ
Мир
Умер американский актер Пол Рубенс
Экономика
Центробанк улучшил прогноз по ВВП до диапазона в 1,5-2,5%
Мир
США и Украина начнут переговоры по гарантиям безопасности на этой неделе
Армия
Кадыров сообщил об упреждающем ударе по ВСУ в Харьковской области
Мир
Великобритания добавила шесть физлиц в список санкций против РФ
Мир
Миссия РФ в ООН заявила об ожидании объективности оценки терактов Киева
Происшествия
ВСУ выпустили 27 снарядов по Донецку и Макеевке
Политика
Путин подписал закон об увеличении штрафов за неявку в военкомат по повестке
Общество
В РЖД намерены завершить тестовые испытания новых «Ласточек» в октябре
Сюжет:

2 августа — День ВДВ: история и традиции праздника «голубых беретов»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России 2 августа отмечают профессиональный праздник, о котором знает вся страна, — День Воздушно-десантных войск (ВДВ). «Голубые береты» собираются вместе и чтут сложившиеся годами традиции. В 2023 году торжество приходится на среду. «Известия» рассказывают, как у «крылатого десанта» появился свой праздник и как принято его отмечать.

День ВДВ в 2023 году — история праздника

В 1930 году 2 августа в ходе учений под Воронежем первые 12 десантников совершили тренировочный прыжок с бомбардировщика ТБ-3. Успешные маневры положили начало созданию нового вида войск.

В 1931 году были сформированы первые десантные части, которые через год вошли в состав Военно-воздушных сил (ВВС).

Десантники неоднократно проявили себя в сражениях, в том числе в ходе Великой Отечественной войны. Однако в течение 60 лет своего существования десантные войска функционировали лишь в составе других подразделений.

Первый бросок «Кентавра»: как в СССР десантировали бронемашину с экипажем
Ни одна другая армия мира не освоила такой метод

Наконец в 1991 году Воздушно-десантные войска обрели свой современный вид. Именно тогда празднования Дня ВДВ приобрели масштабный характер. С каждым годом всё больше солдат и ветеранов присоединялись к торжественным мероприятиям, а в 2006 году праздник был закреплен на официальном уровне указом главы государства Владимира Путина.

У десантных подразделений имеется и неофициальное название — «Войска дяди Васи». «Дядей Васей» называют Героя СССР Василия Маргелова, который возглавлял ВДВ более 20 лет. Под его началом десантные войска вписали немало героических страниц в историю России, а также получили свои знаменитые голубые береты.

День ВДВ в 2023 году — традиции

Ежегодно 2 августа сослуживцы в тельняшках и беретах собираются в парках и на площадях. По улицам населенных пунктов проезжают автомобили с флагами ВДВ.

Традиционным угощением для праздника являются арбузы, которые как раз поспевают ко дню праздника. Также виновники торжества распивают прохладительные и спиртные напитки.

Снаряд вне очереди: в ВДВ появится собственное тыловое соединение
В Воздушно-десантных войсках сформируют отдельную бригаду материально-технического обеспечения

Кроме того, десантники купаются в фонтанах. У этого известного обычая есть символическое трактование — якобы таким образом военные стремятся быть ближе к небу, которое отражается в воде.

Во многих городах в честь дня ВДВ проходят концерты и флешмобы. Часто к поздравлениям присоединяются официальные лица страны. Празднования проходят и в самих войсковых частях, командование награждает лучших бойцов, повышает в звании и представляет к орденам отличившихся.

День ВДВ в 2023 году — как поздравить

В день праздника «голубые береты» получают поздравления от сослуживцев, членов семьи и друзей. Бойцов благодарят за верную службу Отечеству, недюжинную храбрость и самоотверженность.

Часто десантникам дарят вещи с символикой ВДВ, ведь большинство из них всем сердцем преданы своей службе. Сувениров с воздушной тематикой очень много — от носков и бейсболок до ложек и подушек. Также бойцам часто преподносят подарки, которые ассоциируются с мужественностью и силой. Это может быть крепкий алкоголь, многофункциональные ножи, кожаные сумки, фляги и кружки. Виновнику торжества будет приятно получить в подарок полезные мелочи — термос, ремень или зажигалку.

В знак уважения к бойцам ВДВ многие граждане также покупают флаги войскового подразделения и присоединяются к поздравлениям и праздничным мероприятиям.

А 30 июля в России отметили День Военно-морского флота. «Известия» рассказали об истории морских войск и познакомили читателей с традициями торжества.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023