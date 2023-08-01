2 августа — День ВДВ: история и традиции праздника «голубых беретов»

В России 2 августа отмечают профессиональный праздник, о котором знает вся страна, — День Воздушно-десантных войск (ВДВ). «Голубые береты» собираются вместе и чтут сложившиеся годами традиции. В 2023 году торжество приходится на среду. «Известия» рассказывают, как у «крылатого десанта» появился свой праздник и как принято его отмечать.

День ВДВ в 2023 году — история праздника

В 1930 году 2 августа в ходе учений под Воронежем первые 12 десантников совершили тренировочный прыжок с бомбардировщика ТБ-3. Успешные маневры положили начало созданию нового вида войск.

В 1931 году были сформированы первые десантные части, которые через год вошли в состав Военно-воздушных сил (ВВС).

Десантники неоднократно проявили себя в сражениях, в том числе в ходе Великой Отечественной войны. Однако в течение 60 лет своего существования десантные войска функционировали лишь в составе других подразделений.

Наконец в 1991 году Воздушно-десантные войска обрели свой современный вид. Именно тогда празднования Дня ВДВ приобрели масштабный характер. С каждым годом всё больше солдат и ветеранов присоединялись к торжественным мероприятиям, а в 2006 году праздник был закреплен на официальном уровне указом главы государства Владимира Путина.

У десантных подразделений имеется и неофициальное название — «Войска дяди Васи». «Дядей Васей» называют Героя СССР Василия Маргелова, который возглавлял ВДВ более 20 лет. Под его началом десантные войска вписали немало героических страниц в историю России, а также получили свои знаменитые голубые береты.

День ВДВ в 2023 году — традиции

Ежегодно 2 августа сослуживцы в тельняшках и беретах собираются в парках и на площадях. По улицам населенных пунктов проезжают автомобили с флагами ВДВ.

Традиционным угощением для праздника являются арбузы, которые как раз поспевают ко дню праздника. Также виновники торжества распивают прохладительные и спиртные напитки.

Кроме того, десантники купаются в фонтанах. У этого известного обычая есть символическое трактование — якобы таким образом военные стремятся быть ближе к небу, которое отражается в воде.

Во многих городах в честь дня ВДВ проходят концерты и флешмобы. Часто к поздравлениям присоединяются официальные лица страны. Празднования проходят и в самих войсковых частях, командование награждает лучших бойцов, повышает в звании и представляет к орденам отличившихся.

День ВДВ в 2023 году — как поздравить

В день праздника «голубые береты» получают поздравления от сослуживцев, членов семьи и друзей. Бойцов благодарят за верную службу Отечеству, недюжинную храбрость и самоотверженность.

Часто десантникам дарят вещи с символикой ВДВ, ведь большинство из них всем сердцем преданы своей службе. Сувениров с воздушной тематикой очень много — от носков и бейсболок до ложек и подушек. Также бойцам часто преподносят подарки, которые ассоциируются с мужественностью и силой. Это может быть крепкий алкоголь, многофункциональные ножи, кожаные сумки, фляги и кружки. Виновнику торжества будет приятно получить в подарок полезные мелочи — термос, ремень или зажигалку.

В знак уважения к бойцам ВДВ многие граждане также покупают флаги войскового подразделения и присоединяются к поздравлениям и праздничным мероприятиям.

А 30 июля в России отметили День Военно-морского флота. «Известия» рассказали об истории морских войск и познакомили читателей с традициями торжества.