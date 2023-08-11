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Эксперт назвал хорошей активностью 10 тыс. шагов в день

Эксперт Гриценко: 10 тыс. шагов в день — это хорошая активность
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Считается, что 10 тыс. шагов — это хорошая активность. Однако не стоит ориентироваться на количество, так как имеет значение то, в каком темпе они делаются и на какой местности. Об этом рассказал «Известиям» эксперт Лиги здоровья нации Евгений Ачкасов в пятницу, 11 августа.

«Каждый человек имеет индивидуальные резервы здоровья и физические возможности. Считается, что 10 тыс. шагов — хорошая активность. Но в современных условиях в городе набрать их сложно. Однако можно это компенсировать активностью даже в домашних условиях или в спорте. Есть различные тренажеры для этого», — сказал эксперт.

По его словам, важным аспектом для поддержания здоровья является не только ходьба, но и питание. Для этого нужно соблюдать энергетический баланс, так как, если питаться жирным и жареным, с помощью шагов не получится сбросить лишний вес, подчеркнул Ачкасов.

Он также отметил, что, если человек хочет оздоровиться, он должен обратиться к специалистам, которые дадут ему рекомендации по питанию и режиму сна.

«Это могут быть спортивные врачи, врачи по реабилитации, а для больных сахарным диабетом — эндокринолог. Надо ориентироваться на свои индивидуальные возможности», — уточнил эксперт.

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По их мнению, совсем необязательно делать 10 тыс. шагов каждый день и пить фреши на завтрак

Ранее, 9 августа, ученые Медицинского университета Лодзи в Польше опубликовали в журнале European Journal of Preventive Cardiology свое исследование о том, что что, чем больше человек ходит, тем больше снижает риск развития заболеваний. Например, показатель снижается вне зависимости от причины при каждых дополнительных 500–1000 шагах.

В мае врач-пульмонолог государственной клинической больницы имени Плетнева департамента здравоохранения Москвы Дарья Егорова рассказала, что скандинавская ходьба является идеальным занятием для людей с болезнями легких и бронхов. Она добавила, что тренировки помогут и в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, сахарного диабета и повышения артериального давления.

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