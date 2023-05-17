Людям с болезнями легких рекомендовали заняться скандинавской ходьбой

Скандинавская ходьба является идеальным занятием для людей с болезнями легких и бронхов. Об этом врач-пульмонолог государственной клинической больницы имени Плетнева департамента здравоохранения Москвы Дарья Егорова рассказала в среду, 17 мая.

«Потому что легкие должны работать, а при скандинавской ходьбе задействуются мышцы верхнего плечевого пояса, участвующие в дыхании. Только недостаточно просто шагать с палками в руках. Есть определенные методики, их надо изучить, делать все по науке», — сказала медик в беседе с агентством городских новостей «Москва».

Егорова добавила, что тренировки помогут и в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, сахарного диабета и повышения артериального давления. Она добавила, что для наилучшего эффекта стоит отказаться от алкоголя и курения.

14 мая врач-пульмонолог Максим Куценко рассказал, как сохранить здоровье органов дыхания. Он отметил, что на дыхательные пути оказывают влияние режим труда и отдыха, генетика, качество питания и образ жизни. Врач подчеркнул, что важно поддерживать здоровье комплексно.

Ранее врач-пульмонолог, профессор и доктор медицинских наук Александр Карабиненко пояснил, при каких симптомах следует вызывать скорую помощь.

По словам специалиста, вызывать скорую и обращаться к врачу надо тогда, когда человек не может выполнять повседневные задачи: не может работать, что-то у него болит, дышать тяжело, высокая температура, сообщает телеканал «360».