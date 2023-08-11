Правительство перераспределило вакантные места для студентов — участников СВО

Студенты — участники специальной военной операции (СВО) смогут перевестись на бесплатную форму обучения, несмотря на отсутствие вакантных мест по их направлению подготовки, сообщила 11 августа пресс-служба правительства РФ.

Постановление, утверждающее правила перераспределения вакансий в бюджетных отделениях, подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Правила подразумевают возможность переноса вакантных мест с одной специальности, направления подготовки или укрупненной группы профессий на другую. Так, студент-экономист сможет перейти на бесплатное обучение за счет бюджетного места, которое есть на историческом или любом другом факультете, уточняет ведомство.

В сообщении отмечается, что перераспределение мест будет происходить внутри образовательной организации независимо от формы обучения.

«Решение по перераспределению вакантных мест будет приниматься специальным коллегиальным органом, созданным в колледже или вузе. Основанием для перевода будет служить заявление учащегося», — приводит сообщение «РИА Новости».

30 июня Минобрнауки рекомендовало добавлять до 10 баллов участникам спецоперации по защите Донбасса при поступлении в вузы в качестве индивидуальных достижений. В их числе прохождение военной службы по призыву, контракту и мобилизации в Вооруженных силах РФ.

Ранее, 19 июня, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что участники спецоперации будут поступать в вузы в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний, а те, кто уже учится на платной основе в высших учебных заведениях, смогут перейти на бюджет уже в 2023/24 учебном году.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.